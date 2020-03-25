Karl-Anthony Towns'un annesi corona virüsü nedeniyle komaya girdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsü salgını spor camiasında da yayılmaya devam ediyor.

Daha önce bilindiği gibi NBA'in Utah Jazz takımında oynayan Rudy Gobert'te corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından ligdeki tüm müsabakalar ertelenmişti. Sonrasında ise birçok oyuncuda virüse rastlanmıştı.

Son olarak Minnesota Timberwolves'in yıldız sporcusu Karl-Anthony Towns yayınladığı video ile annesinin corona virüse yakalandığını ve komaya girdiğini duyurdu. Towns herkesi virüs konusunda dikkatli olmaya davet etti.