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25 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler NBA Yıldız sporcunun annesi corona virüsü nedeniyle komada!

Karl-Anthony 'un annesi corona virüsü nedeniyle komaya girdi

Karl-Anthony Towns'un annesi corona virüsü nedeniyle komaya girdi

Corona virüsü salgını spor camiasını vurmaya devam ediyor. Daha önce salgın nedeniyle ertelenen 'de, forması giyen yıldız basketbolcu Karl-Anthony , annesinin virüs nedeniyle komaya girdiğini duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsü salgını spor camiasında da yayılmaya devam ediyor.

Daha önce bilindiği gibi 'in takımında oynayan Rudy Gobert'te corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından ligdeki tüm müsabakalar ertelenmişti. Sonrasında ise birçok oyuncuda virüse rastlanmıştı.

Son olarak 'in yıldız sporcusu Karl-Anthony yayınladığı video ile annesinin corona virüse yakalandığını ve komaya girdiğini duyurdu. Towns herkesi virüs konusunda dikkatli olmaya davet etti.

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  1. 25.03.2020
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