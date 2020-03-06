Dion Waiters Los Angeles Lakers'la anlaştı

Los Angeles Lakers, kadrosuna takviye yaptı. Geçtiğimiz günlerde guard Troy Daniels ile yollarını ayıran Lakers, tecrübeli oyuncu Dion Waiters ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Lakers, uzun süredir skorer bir oyuncu arayışındaydı. Waiters ise bu sezon Miami Heat'te uzaklaştırma cezası aldığı için yalnızca 3 maçta forma giyebilmişti.

Waiters, Lakers ile bu hafta bir idman da yaptı. Oyuncunun bu sezonki ortalaması 9.3 sayı ve 3.7 ribaund olarak göze çarpıyor.