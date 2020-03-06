Dion Waiters Los Angeles Lakers'la anlaştı - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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'la anlaştı

Dion Waiters Los Angeles Lakers'la anlaştı

NBA ekiplerinden , ile yollarını ayırmasının ardından tecrübeli oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaştığı ifade edildi.

, kadrosuna takviye yaptı. Geçtiğimiz günlerde guard ile yollarını ayıran Lakers, tecrübeli oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Lakers, uzun süredir skorer bir oyuncu arayışındaydı. Waiters ise bu sezon 'te uzaklaştırma cezası aldığı için yalnızca 3 maçta forma giyebilmişti.

Waiters, Lakers ile bu hafta bir idman da yaptı. Oyuncunun bu sezonki ortalaması 9.3 sayı ve 3.7 ribaund olarak göze çarpıyor.

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  1. 06.03.2020
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