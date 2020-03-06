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06 Mart 2020, Cuma
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Tokyo'da yer almak istiyor

Stephen Curry Tokyo'da yer almak istiyor

Golden State Warriors yıldızı , önümüzdeki yaz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda halen oynamak istediğini söyledi.

kadrosunun 2010 ve 2014 yıllarında dünya şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olan Curry, geçtiğimiz ay ABD milli takımı tarafından açıklanan ABD Olimpiyat ekibi için 44 finalist arasında yer almıştı:

"Arada hala çok zaman var ama bu hep radarımdaydı. Oynamaya hazır olduğum ana döndüğüm kadar, yakın zamana kadar gerçekten kafamda yoktu. Şu anda odak noktam tabii ki son 20 maçta sağlıklı kalmaya, ritimimi geri almaya, oynayabildiğimi bildiğim basketbol seviyesine ulaşmaya çalışmak. Vegas'taki antrenman kampı başladığında, ilerideki takvimin Temmuz ayına kadar nasıl gittiğini zaten anlıyorsunuz, ancak yine de hedefim bu."

LeBron James, Anthony Davis, James Harden, , Kawhi Leonard, Chris Paul ve , koçu Gregg Popovich'in Tokyo'da rehberlik edeceği 12 kişilik kadrodaki diğer finalistler arasında yer alan isimler olarak gözüküyor.

  1. 06.03.2020
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