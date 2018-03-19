LeBron'un hocası görevinden ayrıldı!
Cleveland Cavaliers baş antrenörü Tyronn Lue, sağlık meseleleri nedeniyle takım koçluğu görevden ayrıldı.
Cleveland Cavaliers baş antrenörü Tyronn Lue, sağlık meseleleri nedeniyle takım koçluğu görevden ayrıldı. Asistan Larry Drew şu an için görevi devralacak.
ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Lue, birkaç hafta boyunca bu seçeneği düşünürken baş antrenörlük görevinden ayrılmaya direnmişti.
Tyronn Lue, takımın resmi sitesinde şu bildiriyi yayınladı:
"Doktorlarımız ve Koby'le yaptığımız birçok konuşma ve ekip ve sağlığım için en iyi olanı düşünmem sonrası, şu an için koçluktan geri adım atmam ve sezonun geri kalanı için bundan daha güçlü ve sağlıklı bir temel kurmaya odaklanmam gerekiyor.
Yıl boyunca uyku kaybıyla birleşen göğüs ağrıları ve diğer rahatsız edici semptomlarım vardı. Bir dizi testlere rağmen, kesin sorunun ne olduğu konusunda bir sonuç çıkmamıştı.
Üzerinde çalışmayı denedim, en son istediğim şey takımın bundan etkilenmesiydi. Bu süreyi, daha önceden bir sezonun ortasında başlaması zor olan reçeteli bir sürece ve ilaca odaklanmak için kullanacağım. Amacım, daha güçlü ve daha sağlıklı olarak dönmektir. Bu sayede, bu takımı hep beraber çalıştığımız şampiyonluğa götürmeye devam edebilirim.
Dan Gilbert, Koby Altman, tıbbi ekibimiz ve organizasyonun desteğine çok teşekkür ediyorum."
Geçtiğimiz günlerde LeBron James ile hocası Tyronn Lue arasında maç esnasında ateşli bir tatışma yaşanmıştı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 18:39
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Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 20
Yorum
N0_Name Fb'nin yaptığı sert faullerin yarısı kadar Gs faul yapmadı. Hakemden şikayetçi olan da Fb ilginç.
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Volkan imzayı atıyor
Toplam 5
Yorum
fırat volkan demirel saygı duyuyorum bu kulübte birçok başarıda ismi vardır performansıda iyi ama burası huzur evi degıl yeter artık
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Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 20
Yorum
Kontra Neticede fb de gs de bugünlere hakemlerle geldi. Ama gs en azından güçlü kadrolar da kurarken fb tamamen hakemlerle geldi...
LeBron'un hocası görevinden ayrıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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