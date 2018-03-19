LeBron'un hocası görevinden ayrıldı! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    LeBron'un hocası görevinden ayrıldı!

    LeBron'un hocası görevinden ayrıldı!

    baş antrenörü , sağlık meseleleri nedeniyle takım koçluğu görevden ayrıldı.

    baş antrenörü , sağlık meseleleri nedeniyle takım koçluğu görevden ayrıldı. Asistan Larry Drew şu an için görevi devralacak.

    ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Lue, birkaç hafta boyunca bu seçeneği düşünürken baş antrenörlük görevinden ayrılmaya direnmişti.

    Tyronn Lue, takımın resmi sitesinde şu bildiriyi yayınladı:

    "Doktorlarımız ve Koby'le yaptığımız birçok konuşma ve ekip ve sağlığım için en iyi olanı düşünmem sonrası, şu an için koçluktan geri adım atmam ve sezonun geri kalanı için bundan daha güçlü ve sağlıklı bir temel kurmaya odaklanmam gerekiyor.

    Yıl boyunca uyku kaybıyla birleşen göğüs ağrıları ve diğer rahatsız edici semptomlarım vardı. Bir dizi testlere rağmen, kesin sorunun ne olduğu konusunda bir sonuç çıkmamıştı.

    Üzerinde çalışmayı denedim, en son istediğim şey takımın bundan etkilenmesiydi. Bu süreyi, daha önceden bir sezonun ortasında başlaması zor olan reçeteli bir sürece ve ilaca odaklanmak için kullanacağım. Amacım, daha güçlü ve daha sağlıklı olarak dönmektir. Bu sayede, bu takımı hep beraber çalıştığımız şampiyonluğa götürmeye devam edebilirim.

    Dan Gilbert, Koby Altman, tıbbi ekibimiz ve organizasyonun desteğine çok teşekkür ediyorum."

    Geçtiğimiz günlerde LeBron James ile hocası Tyronn Lue arasında maç esnasında ateşli bir tatışma yaşanmıştı.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:39
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