Trail Blazers'tan 10 maçlık seri – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Trail Blazers'tan 10 maçlık seri

    Trail Blazers'tan 10 maçlık seri

    Amerikan 'nde (NBA) Clippers'ı 122-109 yenen , arka arkaya 13. galibiyetini elde etti.

    NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda son haftaların formda takımı , deplasmanda Clippers'ı 122-109 yenerek üst üste 13 maç kazandı.

    Trail Blazers'ta Damian Lillard 23 sayı, 2 asist, Maurice Harkless ile CJ McCollum 21'er sayı, beşer ribaunt, Jusuf Nurkic de 17 sayı, 12 ribaunt, 4 blokla "double double"a imza attı.

    Clippers'ta Lou Williams 30 sayı ve Montrezl Harrell 24 sayıyla mücadele etti.

    ?WESTBROOK'TAN 102. "TRİPLE DOUBLE"
    'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, takımının Toronto Raptors'ı 132-125 yendiği karşılaşmayı, 37 sayı, 14 asist ve 13 ribauntla tamamladı. Westbrook böylece üst üste beşinci, bu sezon 23'üncü, kariyerinde 102. defa "triple double" yaptı.

    Thunder'da 25 sayı, 8 ribaunt, 4asistle oynayan Steve Adams ve 22 sayı, 5 ribaunt üreten Paul George, galibiyette önemli rol oynadı.

    Raptors'ta DeMar DeRozan'ın 24 sayı, 5 asist ve Kyle Lowry'nin 12 sayı, 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    SONUÇLAR
    Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 125-132

    New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 108-89

    Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 120-129

    Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 109-122

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:11
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