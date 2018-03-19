Trail Blazers'tan 10 maçlık seri
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 122-109 yenen Portland Trail Blazers, arka arkaya 13. galibiyetini elde etti.
NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda son haftaların formda takımı Portland Trail Blazers, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 122-109 yenerek üst üste 13 maç kazandı.
Trail Blazers'ta Damian Lillard 23 sayı, 2 asist, Maurice Harkless ile CJ McCollum 21'er sayı, beşer ribaunt, Jusuf Nurkic de 17 sayı, 12 ribaunt, 4 blokla "double double"a imza attı.
Clippers'ta Lou Williams 30 sayı ve Montrezl Harrell 24 sayıyla mücadele etti.
?WESTBROOK'TAN 102. "TRİPLE DOUBLE"
Oklahoma City Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, takımının Toronto Raptors'ı 132-125 yendiği karşılaşmayı, 37 sayı, 14 asist ve 13 ribauntla tamamladı. Westbrook böylece üst üste beşinci, bu sezon 23'üncü, kariyerinde 102. defa "triple double" yaptı.
Thunder'da 25 sayı, 8 ribaunt, 4asistle oynayan Steve Adams ve 22 sayı, 5 ribaunt üreten Paul George, galibiyette önemli rol oynadı.
Raptors'ta DeMar DeRozan'ın 24 sayı, 5 asist ve Kyle Lowry'nin 12 sayı, 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.
SONUÇLAR
Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 125-132
New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 108-89
Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 120-129
Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 109-122
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:11
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Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 17
Yorum
ordinalyüs Bu kadro elindeyken değerlenidiremeyen teknik direktör çok iyisin. Dembaba orkan çınar bunlar nerde tam ihtiyacımız varken niye yollandı....
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Fantastik adam
Toplam 2
Yorum
ŞAMPİYON GS GS SENLE GÜZEL SEVGİLİ MUSLERA. DAHA GÜZEL GÜNLERDE BULUŞMAK DİLEĞİ İLE (SEZON SONU ŞAMPİYONLUĞU)
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Şenol Güneş'ten itiraf: "Bütün yanlışları yaptık!"
Toplam 17
Yorum
YönetimSallanıyor Başkan Devre arası en iyi adamını sattın niye yerine adam almadın veya lig sonunda gönderemezmiydin büyük fiyasko şenol takım kuramıyo of of
Trail Blazers'tan 10 maçlık seri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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