76ers seriye bağladı – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    76ers seriye bağladı

    76ers seriye bağladı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde () Orlando Magic'i 116-105 yenen Philadelphia 76ers, üst üste 7. galibiyetini elde etti.

    'e 8 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, Orlando Magic'i 116-105 mağlup ederek bu sezon ilk kez 7 karşılaşmalık galibiyet serisine imza attı.

    Ev sahibi 76ers'ı galibiyete, 28 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Joel Embiid, 17 sayı, 7 asistle oynayan Ben Simmons ve 16 sayı atan J.J. Redick taşıdı.

    Magic'te Aaron Gordon 20 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Nikola Vucevic 15 sayı, 9 ribaunt ve Evan Fournier 16 sayı, 6 ribauntla maçı tamamladı.

    - Warriors, Thunder'a fark attı

    Son şampiyon Golden State Warriors, Batı Konferansı'nın play-off adayı ekiplerinden Oklahoma City Thunder'ı 112-80 yendi.

    Ev sahibi Warriors'ta Kevin Durant 28 sayı, 5 ribaunt, Stephen Curry ise 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üretti. Nick Young da 16 sayı, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

    Thunder'ın all-star oyuncuları Russell Westbrook, Paul George ve Carmelo Anthony, toplam 34 sayı atabildi. Westbrook 15 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, Anthony ve Steven Adams 14'er sayıyla mücadele etti.

    - Trail Blazers, Lillard'ın basketiyle kazandı

    Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın bitime 0.9 saniye kala attığı turnikeyle Phoenix Suns deplasmanından 106-104 galip ayrıldı.

    Trail Blazers''ın all-star oyun kurucusu Lillard, 40 sayı, 10 ribaunt ve 5 asiste "double double" yaptı. C.J. McCollum 21 sayı, Jusuf Nurkic ise 14 sayı, 13 ribaunt üretti.

    Suns'ta Devin Booker'ın 30 sayı, 9 ribaunt, T.J. Warren'ın 19 sayı, 3 blok, Elfrid Payton'ın 13 sayı, 11 asist, 6 ribaunt ve Alex Len'in 11 sayı, 13 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

    'e 5 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 116-105

    Miami Heat-Memphis Grizzlies: 115-89

    New York Knicks-Boston Celtics: 112-121

    Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 112-80

    Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 122-104

    Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 104-106

    Utah Jazz-Dallas Mavericks: 97-90

    Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 108-113

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:25
    Etiketler:
    NBA
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