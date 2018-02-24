Galatasaray’dan ayrıldı NBA’e gitti – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    ’dan ayrıldı ’e gitti

    Galatasaray’dan ayrıldı NBA’e gitti

    Odeabank’ta forma giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu , sarı-kırmızılı kulüpten ayrılarak ekiplerinden ile 10 günlük sözleşme imzaladı.

    Odebank'ta yaşanan ekonomik kriz yüzünden bir oyuncu daha takımdan ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekibin başarılı şutörü , kulüpteki alacaklarının ödenmemesi sebebiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek, ekiplerinden ile 10 günlük sözleşme imzaladı.

    Sezon başında Galatasaray Odeabank kadrosuna katılan 28 yaşındaki basketbolcu, EuroCup ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi olmak üzere 27 maçta görev alıp, 11 sayı ortalaması ile takımına katkı sağlamıştı.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:14
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