Galatasaray’dan ayrıldı NBA’e gitti
Galatasaray Odeabank’ta forma giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu Scotty Hopson, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılarak NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ile 10 günlük sözleşme imzaladı.
Sezon başında Galatasaray Odeabank kadrosuna katılan 28 yaşındaki basketbolcu, EuroCup ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi olmak üzere 27 maçta görev alıp, 11 sayı ortalaması ile takımına katkı sağlamıştı.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:14
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En iyisi biziz
Toplam 6
Yorum
savaşan kartal ilk maç nasıl kazandığınızı alem gördü.boş muhabbete gerek yok fark yemezsen mutlu ol aykut.en iyi BEŞİKTAŞ sonra başakşehir bu bir gerçek.
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Vida dünyaya küstü
Toplam 4
Yorum
Nirvana Vida sadece biraz şanssızdı . O pozisyonda topa dokunsa ve pozisyonu bozsa şimdi kahramandı . Bir salise geç kaldı . That is football .
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Benim sırrım dua
Toplam 1
Yorum
Kartal Karabüke 2 gol atmayla golcü olunmuyor. Çerçeveyi tutturamıyorsun umarım ikinci pektemekimiz olmazsın
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