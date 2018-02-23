Anadolu Efes Zalgiris'e boyun eğdi – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Zalgiris'e boyun eğdi

    Anadolu Efes Zalgiris'e boyun eğdi

    Türk Hava Yolları 23. hafta karşılaşmasında , evinde ağırladığı Zalgiris'e yenildi.

    THY 'nin 23'üncü haftasında , sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımına 86-70 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 17'inci mağlubiyetini alırken, Zalgiris ise 14'üncü galibiyetini elde etti.

    Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 14 sayı ile Anadolu Efes'ten McCollum oldu.

    ANADOLU EFES-ZALGIRIS ÖZET

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
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