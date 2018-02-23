Anadolu Efes Zalgiris'e boyun eğdi

THY Avrupa Ligi'nin 23'üncü haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımına 86-70 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 17'inci mağlubiyetini alırken, Zalgiris ise 14'üncü galibiyetini elde etti.



Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 14 sayı ile Anadolu Efes'ten McCollum oldu.



ANADOLU EFES-ZALGIRIS ÖZET