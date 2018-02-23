Anadolu Efes Zalgiris'e boyun eğdi
Türk Hava Yolları Avrupa Ligi 23. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, evinde ağırladığı Zalgiris'e yenildi.
THY Avrupa Ligi'nin 23'üncü haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımına 86-70 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 17'inci mağlubiyetini alırken, Zalgiris ise 14'üncü galibiyetini elde etti.
Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 14 sayı ile Anadolu Efes'ten McCollum oldu.
ANADOLU EFES-ZALGIRIS ÖZET
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:18
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ olur muuuuu... bizde caner küfür edince 6 maç verenler volkanın görüntülerine dua ediyordu Allah kabul etsin dediler görmezler bunlar....
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl oynadığınız futbol ile vardarı bile geçemeyen fener nasıl şampiyon olacaktı ? azıcık hatayı kendinizde arayın ayni başkanın gibisi
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 21
Yorum
forever1903 milan inter de bi derbi ama sampyion juventus, schalke dortmund da bi derbi ve sampiyon bayern, siz yapin aranizda derbinizi ama sampyion?
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