Hatay finale çıktı – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Hatay finale çıktı

    Hatay finale çıktı

    PTT yarı final mücadelesinde , 'yi 65-59'luk skorla mağlup ederek finale yükseldi.

    Tempolu başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası karşılıklı basketlerle 10-10 eşitlikle geçildi. Katsiaryna Snytsina'nın orta mesafeden bulduğu sayılarla skor üreten , Ban Abdelkader'in de üç sayılık basketiyle 19-14'lük üstünlüğü yakaladı. Mücadelenin ilk çeyreğini Courtney Paris'in sayılarıyla 26-20 geride tamamlayan , Ayşe Cora ve Birsel Vardarlı Demirmen'in üç sayı çizgisinden bulduğu basketlerle skorda dengeyi yakaladı (26-26). Bu bölümde Bahar Öztürk'ün hücumda sorumluluk almasıyla skor üreten Hatay temsilcisi, 15.dakikada durumu 32-26 yaptı.

    Üçüncü periyotta Birsel Vardarlı Demirmen ile hücumları organize eden Fenerbahçe, buna karşın savunmada rakibini durdurmakta zorlandı. İkili oyunları iyi değerlendiren Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hind Ben Abdelkader'in üç sayılık basketiyle 8 sayılık farkı yakaladı (47-39). Mola alan Fenerbahçe, aranın ardından alan savunmasına dönerken, rakibini de top kayıplarına zorladı. Mücadelenin final periyotuna 49-46 üstün giren Hatay Büyükşehir Belediyesi, Merve, Bahar ve Paris'in etkili oyunuyla 34.dakikada 10 sayılık farkı yakaladı (58-48). Hücumda skor bulmakta zorlanan rakibi karşısında kontrolü elinden bırakmayan Hatay Büyükşehir Belediyesi, karşılaşmadan da 65-59 galibiyetle ayrıldı.

    Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Bahar Öztürk seçilirken, başarılı oyuncuya ödülünü PTT Mardin Başmüdürü Abdülkadir Karaboğa takdim etti.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:52
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