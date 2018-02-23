Hatay finale çıktı
PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi 65-59'luk skorla mağlup ederek finale yükseldi.
Tempolu başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası karşılıklı basketlerle 10-10 eşitlikle geçildi. Katsiaryna Snytsina'nın orta mesafeden bulduğu sayılarla skor üreten Hatay Büyükşehir Belediyesi, Ban Abdelkader'in de üç sayılık basketiyle 19-14'lük üstünlüğü yakaladı. Mücadelenin ilk çeyreğini Courtney Paris'in sayılarıyla 26-20 geride tamamlayan Fenerbahçe, Ayşe Cora ve Birsel Vardarlı Demirmen'in üç sayı çizgisinden bulduğu basketlerle skorda dengeyi yakaladı (26-26). Bu bölümde Bahar Öztürk'ün hücumda sorumluluk almasıyla skor üreten Hatay temsilcisi, 15.dakikada durumu 32-26 yaptı.
Üçüncü periyotta Birsel Vardarlı Demirmen ile hücumları organize eden Fenerbahçe, buna karşın savunmada rakibini durdurmakta zorlandı. İkili oyunları iyi değerlendiren Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hind Ben Abdelkader'in üç sayılık basketiyle 8 sayılık farkı yakaladı (47-39). Mola alan Fenerbahçe, aranın ardından alan savunmasına dönerken, rakibini de top kayıplarına zorladı. Mücadelenin final periyotuna 49-46 üstün giren Hatay Büyükşehir Belediyesi, Merve, Bahar ve Paris'in etkili oyunuyla 34.dakikada 10 sayılık farkı yakaladı (58-48). Hücumda skor bulmakta zorlanan rakibi karşısında kontrolü elinden bırakmayan Hatay Büyükşehir Belediyesi, karşılaşmadan da 65-59 galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Bahar Öztürk seçilirken, başarılı oyuncuya ödülünü PTT Mardin Başmüdürü Abdülkadir Karaboğa takdim etti.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:52
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ olur muuuuu... bizde caner küfür edince 6 maç verenler volkanın görüntülerine dua ediyordu Allah kabul etsin dediler görmezler bunlar....
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 37
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl oynadığınız futbol ile vardarı bile geçemeyen fener nasıl şampiyon olacaktı ? azıcık hatayı kendinizde arayın ayni başkanın gibisi
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 21
Yorum
forever1903 milan inter de bi derbi ama sampyion juventus, schalke dortmund da bi derbi ve sampiyon bayern, siz yapin aranizda derbinizi ama sampyion?
Hatay finale çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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