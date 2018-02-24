Saldır kanarya
Kocaman, beklentilerin aksine derbide hücumu ön planda tutan bir strateji belirledi
Beşiktaş, bu sezon oynadığı maçlarda kapanan takımlara karşı kazanmakta fazla sorun yaşamazken, saldıran takımlara karşı ise zorlandı. Aykut Kocaman, siyah-beyazlıların bu zaafını derbide fırsata çevirmek istiyor. Defansta Pepe'nin olmaması, iştahları daha da kabartıyor. Fahçe, ilk maçı ofansif bir kadro ile 2-1 kazanmıştı. Sarı-lacivertli hoca bu kez daha temkinli ancak defansta Pepe'siz bir rakibe karşı hücumu da ikinci plana atmıyor. Kocaman'ın, özellikle maçın son yarım saatinde devreye sokmak üzere hafta boyunca özel hücum varyasyonları denettiği öğrenildi
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 03:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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