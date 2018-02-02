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    02 Şubat 2018, Cuma
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    eski takımı 'ta

    Ömer Aşık eski takımı Chicago Bulls'ta

    Amerikan () takımlarından 'ta forma giyen , takasla eski takımı 'a döndü.

    'tan yapılan açıklamada, 'la birlikte ve Jameer Nelson'ın da takıma katıldığı belirtildi. 2018 birinci tur draft hakkını alan Chicago Bulls, Nikola Mirotic'i 'a gönderdi.

    31 yaşındaki milli basketbolcu, kariyerini 'deki ilk takımı olan ve 2 yıl formasını giydiği Chicago Bulls'ta sürdürecek.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:30
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