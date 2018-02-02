Ömer Aşık eski takımı Chicago Bulls'ta
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New Orleans Pelicans'ta forma giyen Ömer Aşık, takasla eski takımı Chicago Bulls'a döndü.
Chicago Bulls'tan yapılan açıklamada, Ömer Aşık'la birlikte Tony Allen ve Jameer Nelson'ın da takıma katıldığı belirtildi. 2018 birinci tur draft hakkını alan Chicago Bulls, Nikola Mirotic'i New Orleans Pelicans'a gönderdi.
31 yaşındaki milli basketbolcu, kariyerini NBA'deki ilk takımı olan ve 2 yıl formasını giydiği Chicago Bulls'ta sürdürecek.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:30
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Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 90. randevuda
Toplam 1
Yorum
alik beşiktaş gibi sistem göbekten kale önünde yarmaca taliscanın yaptığı gibi.elmas,valbuena,aatıfla pres,çalım kısapas ve goll ve goll.ve gol
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Eray İşcan isyanı
Toplam 16
Yorum
Aslan ERAY ALT YAPIDAN YETISTI YASIDA BIR HAYLI VAR 2 METRE BOYU VAR 1 YANTOPA SAHIP OLAMADI NASIL KALECI YETISTIRIYORUZ SORUN SADECE ERAY DEGIL!
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Eray İşcan isyanı
Toplam 16
Yorum
aslan burda linnesin hatası yok erayın hatası madem cıkıyon topa gideceksin arkadaşlarına gidiyor yada çıkma kalenden linnes hatasız
Ömer Aşık eski takımı Chicago Bulls'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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