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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Rockets, deplasman serisine galibiyetle başladı

    Rockets, deplasman serisine galibiyetle başladı

    Amerikan 'nde () , deplasmanda 'u 102-91 yendi.

    'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirveye oynayan iki takımın mücadelesinde , dört maçlık deplasman serisinin ilkinde 'u 102-91 mağlup etti ve üst üste 3, bu sezon ise 37. galibiyetini aldı.

    İki gün önceki maçında iki rekor kıran 28 yaşındaki James Harden, 28 sayı, 2 ribaunt ve 11 asistle oynarken, Clint Capela 14 sayı, 13 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

    Ev sahibi ekipte ise Danny Green'in 22 sayı, 6 ribaunt, 3 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. LaMarcus Aldridge 16, Bryn Forbes 11 sayı attı.

    Doğu Konferansı'nda üst sıralarda yer alan iki takımın karşı karşıya geldiği maçta ise , sahasında 'ı 122-119 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

    Bradley Beal'ın 27 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynadığı ev sahibi takımda, Otto Porter 16 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle mücadeleyi tamamladı.

    Toronto Raptors'ta ise Kyle Lowry 29 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalmayla takımına katkı sağladı. DeMar DeRozan 23, Jonas Valanciunas 17 sayılık performans sergiledi.

    NBA'e 9 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR

    Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 104-102

    Washington Wizards-Toronto Raptors: 122-119

    Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 108-89

    San Antonio Spurs-Houston Rockets: 91-102

    Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 127-124

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:28
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