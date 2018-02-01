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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    McCollum'dan kariyer rekoru

    McCollum'dan kariyer rekoru

    Amerikan 'nde () , CJ McCollum'un 50 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta konuk ettiği 'u 124-108 mağlup etti.

    'e 8 maçla devam edildi. , McCollum'un üstün performansıyla 'u 124-108 yendi.

    Blazers'ta CJ McCollum 50 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. 26 yaşındaki oyuncu, 50 sayının 28'ini ilk çeyrekte atarak bu alandaki kulüp rekorunu da ele geçirdi.

    Bulls'ta ise 23 sayı kaydeden Zach LaVine'nin çabası mağlubiyeti önleyemedi.

    Ersanlı Hawks yenildi
    Milli basketbolcu 'nın forma giydiği , ağırladığı 'a 123-110 yenildi.

    Hornets'ta Kemba Walker attığı 38 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte ayrıca 20 sayı ve 12 ribauntluk bir performans sergiledi.

    Hawks'ta ise Ersan İlyasova 11 sayı, 3 ribaunt, birer blok ve asistle oynarken, Kent Bazemore'un 25, Marco Belinelli'nin ise 22 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

    NBA'e 5 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar
    Indiana Pacers-Memphis Grizzlies: 105-101

    Orlando Magic-Los Angeles Lakers: 127-105

    Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 110-123

    Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 116-108

    Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 91-89

    Boston Celtics-New York Knicks: 103-73

    Portland Trail Blazers-Chicago Bulls: 124-108

    Phoenix Suns-Dallas Mavericks:102-88

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:48
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