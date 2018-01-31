Wall'un yerini Drummond dolduracak
Sakatlığı nedeniyle NBA All-Star maçının kadrosundan çıkarılan Washington Wizardslı John Wall'un yerine Detroit Pistons'tan Andre Drummond çağrıldı.
NBA'den yapılan açıklamada, all-star maçında LeBron James'in takımında yer alan Wall'un, sol dizindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ve yerine Detroit Pistons'tan Andre Drummond'un getirildiği belirtildi.
Kariyerinde ikinci kez all-star seçilen Drummond, bu sezon 15,1 ribaunt, 14,7 sayı, 3,8 asists, 1,54 top çalma ve 1,37 blok ortalamasıyla mücadele ediyor.
67. NBA All-Star maçı, ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'ın ev sahipliğinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:01
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Kupa sınavı A Spor'da
Toplam 3
Yorum
fenerli aykut kesinlikle bu onbir ile çıkmaz çok ofansif ve riskli!
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Toplam 69
Yorum
eray her şey bitmedi evet bekleyin ankarada da bjk ezer yedek çıkan takımız asıl her takım bjk ile kafayı bozmuş haklı fb maçında uzatılan dakik
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Oğuzhan, Güneş'in yüzünü güldürdü
Toplam 1
Yorum
maho bjk de talisca olmasa su an ligde orta siralarda olurdu dua etsinler bence talisca adam fark yaratiyor o olmadan mac kazanamiyorlar .
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