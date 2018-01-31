Wall'un yerini Drummond dolduracak

NBA'den yapılan açıklamada, all-star maçında LeBron James'in takımında yer alan Wall'un, sol dizindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ve yerine Detroit Pistons'tan Andre Drummond'un getirildiği belirtildi.

Kariyerinde ikinci kez all-star seçilen Drummond, bu sezon 15,1 ribaunt, 14,7 sayı, 3,8 asists, 1,54 top çalma ve 1,37 blok ortalamasıyla mücadele ediyor.

67. NBA All-Star maçı, ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'ın ev sahipliğinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilecek.