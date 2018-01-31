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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Wall'un yerini Drummond dolduracak

    Wall'un yerini Drummond dolduracak

    Sakatlığı nedeniyle All-Star maçının kadrosundan çıkarılan Washington Wizardslı John Wall'un yerine 'tan çağrıldı.

    'den yapılan açıklamada, all-star maçında LeBron James'in takımında yer alan Wall'un, sol dizindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ve yerine 'tan 'un getirildiği belirtildi.

    Kariyerinde ikinci kez all-star seçilen Drummond, bu sezon 15,1 ribaunt, 14,7 sayı, 3,8 asists, 1,54 top çalma ve 1,37 blok ortalamasıyla mücadele ediyor.

    67. NBA All-Star maçı, ABD'nin kentindeki 'ın ev sahipliğinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:01
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