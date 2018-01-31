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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    2 ay yok!

    <a href="/index/kevin-love?id=ebf36b57-1620-4170-bdff-be7381b44203" class="" rel="tag">Kevin Love</a> 2 ay yok!

    Amerikan 'nde () forması giyen , sol elinde meydana gelen kırık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.

    'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Cavaliers'ın Pistons'a 125-114 kaybettiği maçın ilk çeyreğinde sakatlanan Love'ın sol elinde kırık tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, 29 yaşındaki ABD'li pota altı oyuncusunun yaklaşık 2 ay forma giyemeyeceği ifade edildi.

    Cavaliers'ta 2014'ten bu yana oynayan Love, bu sezon 18,2 sayı, 9,6 ribaunt ortalamaları yakaladı.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:59
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