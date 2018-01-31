Kevin Love 2 ay yok!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Kevin Love, sol elinde meydana gelen kırık nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Cavaliers'ın Pistons'a 125-114 kaybettiği maçın ilk çeyreğinde sakatlanan Love'ın sol elinde kırık tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, 29 yaşındaki ABD'li pota altı oyuncusunun yaklaşık 2 ay forma giyemeyeceği ifade edildi.
Cavaliers'ta 2014'ten bu yana oynayan Love, bu sezon 18,2 sayı, 9,6 ribaunt ortalamaları yakaladı.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:59
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Toplam 3
Yorum
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eray her şey bitmedi evet bekleyin ankarada da bjk ezer yedek çıkan takımız asıl her takım bjk ile kafayı bozmuş haklı fb maçında uzatılan dakik
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Yorum
maho bjk de talisca olmasa su an ligde orta siralarda olurdu dua etsinler bence talisca adam fark yaratiyor o olmadan mac kazanamiyorlar .
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