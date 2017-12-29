 Celtics, 26 sayı geriden gelip kazandı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Celtics, 26 sayı geriden gelip kazandı

    Celtics, 26 sayı geriden gelip kazandı

    Amerikan 'nde () , sahasında 'ı 99-98 yendi.

    'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri , 26 sayı geriye düştüğü mücadelede 'ı 99-98 yenerek son dört maçta üçüncü galibiyetini elde etti.

    Ev sahibi ekibin galibiyetinde 26, Jayson Tatum 19, Marcus Smart ve Terry Rozier de 13'er sayıyla önemli rol oynadı.

    Konuk takımda ise James Harden'ın 34 ve Eric Gordon'un ise 24 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

    9 MAÇ SONRA KAZANDI
    Sahasında 'ı 102-89 yenen , 9 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Elfrid Payton'ın 19, Evan Fournier'ın 17 sayı attığı maçta Bismack Biyombo 12 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

    'ta Tobias Harris 21 sayıyla oynarken, 17 sayı, 18 ribaunt ve 5 asistlik performans sergileyen Andre Drummond, karşılaşmada "double double" yapan bir diğer oyuncu oldu.

    'e 9 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR

    -Detroit Pistons: 102-89

    -: 99-98

    Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 102-96

    San Antonio Spurs-New York Knicks: 119-107

    Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 114-110

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:32
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