Celtics, 26 sayı geriden gelip kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Houston Rockets'ı 99-98 yendi.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, 26 sayı geriye düştüğü mücadelede Houston Rockets'ı 99-98 yenerek son dört maçta üçüncü galibiyetini elde etti.
Ev sahibi ekibin galibiyetinde Kyrie Irving 26, Jayson Tatum 19, Marcus Smart ve Terry Rozier de 13'er sayıyla önemli rol oynadı.
Konuk takımda ise James Harden'ın 34 ve Eric Gordon'un ise 24 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
9 MAÇ SONRA KAZANDI
Sahasında Detroit Pistons'ı 102-89 yenen Orlando Magic, 9 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Elfrid Payton'ın 19, Evan Fournier'ın 17 sayı attığı maçta Bismack Biyombo 12 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.
Detroit Pistons'ta Tobias Harris 21 sayıyla oynarken, 17 sayı, 18 ribaunt ve 5 asistlik performans sergileyen Andre Drummond, karşılaşmada "double double" yapan bir diğer oyuncu oldu.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Orlando Magic-Detroit Pistons: 102-89
Boston Celtics-Houston Rockets: 99-98
Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 102-96
San Antonio Spurs-New York Knicks: 119-107
Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 114-110
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:32
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Son topta yıkıldı
Toplam 4
Yorum
coscu Burası Eurolig ,Sloukas ,Melih Mahmutoğluyla olmaz burası..Gecen yıl Bogdonovic ve Epke sayesinde arada kaynamışlardı. Artık Vesely'de
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Özbek'in listesi belli oldu
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA BU ADAMLARIN HIC BIRI FUTBOLUN ICINDEN GELMEMIS, AYNI KENDI GIBI NE OLDUKLARI BELIRSIZLERI SECMIS.
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Ozan'ın bonservisi belli oldu
Toplam 6
Yorum
adalet İnşallah giderde fenerde bir sülükten daha kurtulur.Kardeşim yaşın kaçta kendine dikkat etmiyorsun.Gece hayatı ful dolu.YETER GİT ARTIK.
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