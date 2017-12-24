 Ersan attı Hawks kazandı! – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Ersan attı Hawks kazandı!

    Ersan attı Hawks kazandı!

    milli oyuncu 'nın forma giydiği , Dallas Mavericks'i 112-107 yendi.

    'e 13 maçla devam edildi. Philips Arena'da Mavericks'i ağırlayan Hawks, 'nın 21 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma, 1 blokla oynadığı karşılaşmada sahadan 112-107 galip ayrıldı.

    Doğu Konferansı'nın son sırasında bulunan Hawks'ta Dennis Schröder'in 33, John Collins'in 13 ve Kent Bazemore'un 11 sayısı sezonun 8. galibiyetine katkı sağladı.

    Sezonun 25. yenilgisini yaşayan Mavericks'te Harrison Barnes 22, Dirk Nowitzki 18, JJ Barea 15 sayı kaydetti.

    WARRİORS 11 MAÇ SONRA KAYBETTİ
    Denver Nuggets, Oracle Arena'da konuk olduğu son şampiyon Golden State Warriors'ı 96-81 mağlup ederek rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

    Bu sezon 18. galibiyetini elde eden Nuggets'ta Gary Harris 19, Nikola Jokic 18, Wilson Chandler ve Trey Lyles 15'er sayı buldu.

    Üç sayılık atışlarda 27'de 3 isabet kaydedebilen ve 86 sayıda kalan son şampiyon Warriors, bu sezon 7. kez sahadan mağlup ayrıldı. Ev sahibi takımda Kevin Durant 18, Klay Thompson 15, Draymond Green 10 sayıyla oynadı.

    WESTBROOK'TAN "TRİPLE-DOUBLE"
    Oklahoma City Thunder'da Russell Westbrook, deplasmanda Utah Jazz'ı 103-89 yendikleri mücadelede yaptığı "triple-double" ile galibiyetin mimarı oldu.

    Vivint Smart Home Arena'da oynanan karşılaşmada Westbrook, 27 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle sezonun 11'inci, kariyerinin 90'ıncı "triple-double"ına imza attı. Üst üste 4. olmak üzere 18. galibiyetini alan Thunder'da Paul George 26, Carmelo Anthony 16 sayıyla mücadele etti.

    Sezonun 19. yenilgisini yaşayan Jazz'da Donovan Mitchell 29, Derrick Favors ve Thabo Sefolosha 11'er sayı attı.

    'e verilecek bir günlük aranın ardından 5 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 102-86

    Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 111-106

    Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 123-119

    Washington Wizards-Orlando Magic: 130-103

    -Dallas Mavericks: 112-107

    Boston Celtics-Chicago Bulls: 117-92

    Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 115-112

    Miami Heat-New Orleans Pelicans: 94-109

    Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 89-103

    Golden State Warriors-Denver Nuggets: 81-96

    Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 106-115

    Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 92-95

    Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 99-108

    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:47
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