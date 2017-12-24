 Ersan’dan 22 sayı!.. – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Ersan’dan 22 sayı!..

    Ersan’dan 22 sayı!..
    NBA'deki temsilcilerimizden Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'ın Oklahoma City Thunder'a 120-117 mağlup olduğu maçta 22 sayı attı. İlk 5'te başlayan Ersan ayrıca 3 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalma ile en iyi performanslarından birine imza attı.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:22
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