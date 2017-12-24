Ersan’dan 22 sayı!..

NBA'deki temsilcilerimizden Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'ın Oklahoma City Thunder'a 120-117 mağlup olduğu maçta 22 sayı attı. İlk 5'te başlayan Ersan ayrıca 3 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalma ile en iyi performanslarından birine imza attı.