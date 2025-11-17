MotoGP testine çıkacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP Dünya Şampiyonası testine çıkacak. Bu sezon üçüncü kez Dünya Superbike şampiyonluğunu ilan eden başarılı sporcumuz, İspanya'nın Valencia kentinde gerçekleştirilecek MotoGP testinde Yamaha motoruyla sahne alacak. Aragon'da 10 Kasım'da yapılan hazırlık testine de katılan Toprak, en hızlı turu atan Honda test sürücüsü Espargaro'nun sadece 0.5 saniye gerisinde kalmıştı.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP Dünya Şampiyonası testine çıkacak. Bu sezon üçüncü kez Dünya Superbike şampiyonluğunu ilan eden başarılı sporcumuz, İspanya'nın Valencia kentinde gerçekleştirilecek MotoGP testinde Yamaha motoruyla sahne alacak. Aragon'da 10 Kasım'da yapılan hazırlık testine de katılan Toprak, en hızlı turu atan Honda test sürücüsü Espargaro'nun sadece 0.5 saniye gerisinde kalmıştı.