Toprak için 7 numara

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, "Toprak ilk yarışlara başladığında 54 değil doğduğu şehir olan Antalya'nın plakası olan 7 numara ile yarışıyordu. Şu anda o numarayla yarışabilmesi için çalışıyoruz. Organizasyona talepte bulunduk, onayını bekliyoruz. İnşallah ona dönmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
