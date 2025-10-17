CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları Formula 1'de sıradaki durak ABD

Formula 1'de sıradaki durak ABD

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'siyle devam edecek.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 14:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Formula 1'de sıradaki durak ABD

ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış, 56 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 19 Ekim Pazar günü TSİ 00.00, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak.

F1'de bu sezonki yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 4, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor.

ABD Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Oscar Piastri (Avustralya): 336

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 314

3. Max Verstappen (Hollanda): 273

4. George Russell (Büyük Britanya): 237

5. Charles Leclerc (Monako): 173

TAKIMLAR

1. McLaren: 650

2. Mercedes: 325

3. Ferrari: 298

4. Red Bull: 290

5. Williams: 102

Slot G.Saray'ı unutamıyor! Yine isyan etti
Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması!
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar
Girona'da Livakovic gerginliği!
Cuesta kahraman ilan edildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi F.Bahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi 15:16
Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! 15:13
Anadolu Efes Panathinaikos maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Panathinaikos maçı CANLI izle! Anadolu Efes Panathinaikos maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Panathinaikos maçı CANLI izle! 15:04
FIFA dünya sıralaması güncellendi! A Milli Takım... FIFA dünya sıralaması güncellendi! A Milli Takım... 14:59
Formula 1'de sıradaki durak ABD Formula 1'de sıradaki durak ABD 14:57
Slot G.Saray'ı unutamıyor! Yine isyan etti Slot G.Saray'ı unutamıyor! Yine isyan etti 14:29
Daha Eski
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 14:12
Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh maçı hangi kanalda? Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh maçı hangi kanalda? 14:05
Cuesta kahraman ilan edildi! Cuesta kahraman ilan edildi! 13:48
Al Kholood - Al Najma maçı hangi kanalda? Al Kholood - Al Najma maçı hangi kanalda? 13:48
G.Saray'da genel kurul toplanıyor! İbra oylaması yapılacak G.Saray'da genel kurul toplanıyor! İbra oylaması yapılacak 13:44
F.Bahçe'de Ederson gelişmesi! F.Bahçe'de Ederson gelişmesi! 13:35