CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Motor Sporları WRC'nin 9. etabı Finlandiya Rallisi'ni Kalle Rovanpera kazandı

WRC'nin 9. etabı Finlandiya Rallisi'ni Kalle Rovanpera kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 9. ayağı Finlandiya Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Kalle Rovanpera kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 17:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
WRC'nin 9. etabı Finlandiya Rallisi'ni Kalle Rovanpera kazandı

Finlandiya'da düzenlenen 20 etaplık mücadeleyi, 2 saat 21 dakika 51.4 saniyede tamamlayan Fin pilot Rovanpera, sezonun ikinci, WRC kariyerinin 17. zaferini elde etti.

Japon sürücü Takamoto Katsuta (Toyota Gazoo), Rovanpera'nın 39.2 saniye gerisinde ikinci, Fransız Sebastien Ogier (Toyota Gazoo) ise liderin 45.1 saniye arkasında üçüncü oldu.

Pilotlar klasmanında 176 puana ulaşan Büyük Britanyalı Elfyn Evans (Toyota Gazoo), Rovanpera'nın 3 puan önünde liderlikte yer aldı.

WRC'nin 10. ayağı, 28-31 Ağustos tarihlerinde Paraguay'da düzenlenecek.

F.Bahçe Garnacho'yu istiyor!
Derrick Köhn'e Rus kancası!
DİĞER
‘Aile Saadeti’nde Melih Kibar nostaljisi! Birlik ve beraberlik duygusu müzikle harmanlandı
TSK'nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman!
O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! Milletler Ligi'nde şampiyon Polonya! 16:39
Heung-Min Son'dan duygusal veda! Heung-Min Son'dan duygusal veda! 16:28
F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! F.Bahçe için flaş Guessand ihtimali! 16:22
G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı 15:49
Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi Beşiktaş'ta St. Patrick mesaisi 15:46
Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor sezon hazırlıklarını sürdürdü 15:44
Daha Eski
Derrick Köhn'e Rus kancası! Derrick Köhn'e Rus kancası! 15:24
Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! Mourinho'dan Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken atrenman! 14:58
Galatasaray'da 7 imza birden! Galatasaray'da 7 imza birden! 14:23
Beşiktaş'tan Semih açıklaması! Beşiktaş'tan Semih açıklaması! 14:05
O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret! O yıldızdan Fenerbahçe'ye ret! 13:58
Semedo: Yapmamız gereken şey... Semedo: Yapmamız gereken şey... 13:39