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Haberler Motor Sporları Formula 1 Çin GP'de pole pozisyonu Oscar Piastri'nin!

Formula 1 Çin GP'de pole pozisyonu Oscar Piastri'nin!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Çin Grand Prix'sinde yapılacak. McLaren Mercedes'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, yarışa ilk sıradan başlayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 13:16
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Formula 1 Çin GP'de pole pozisyonu Oscar Piastri'nin!

Çin'de 5,4 kilometrelik Şanghay Uluslararası Pisti'nde 56 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

McLaren Mercedes'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, 1 dakika 30.641 derecesiyle kariyerinde ilk defa pole pozisyonunun sahibi oldu.

Piastri'nin 0.082 saniye gerisindeki Mercedes pilotu George Russell ikinci, 0.152 saniye gerisindeki McLaren Mercedes pilotu Lando Norris de üçüncü sırayı aldı.

Çin Grand Prix'si, yarın TSİ 10.00'da start alacak.

SPRİNT YARIŞINDA LEWİS HAMİLTON BİRİNCİ OLDU

Formula 1 Dünya Şampiyonası Çin Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Ferrari'den Lewis Hamilton kazandı.

Tecrübeli pilot, 19 tur üzerinden yapılan yarışı 30 dakika 39.965 saniyelik süreyle ilk sırada tamamlayarak 8 puanı hanesine yazdırdı.

Hemilton'ın 6.889 saniye gerisindeki McLaren Mercedes pilotu Oscar Piastri ikinci, 9.804 saniye arkasındaki Red Bull Racing Honda RBPT pilotu Max Verstappen de üçüncü oldu.

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