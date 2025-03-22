Lewis Hamilton Ferrari ile Çin'deki sprint yarışını kazandı!

Formula 1'de sezonun ikinci yarışında Çin Grand Prix'i ev sahipliği yaptı. 2025'in ilk sprint yarışında büyük heyecan yaşanırken bu sezon Ferrari takımına geçen Lewis Hamilton ilkleri yaşadı. İngiliz pilot yeni takımıyla pole pozisyonunda başladığı sprint yarışını kazandı.

7 kez dünya şampiyonu pilotu Lewis Hamilton yeni takımı Ferrari'deki ilk galibiyetini elde etti.

McLaren pilotu Oscar Piastri ikinci, son dünya şampiyonu Max Verstappen ise üçüncü oldu. Hamilton'ın takım arkadaşı Charles Leclerc ise sprint yarışı 5. sırada tamamladı.