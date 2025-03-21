  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Motor Sporları Lewis Hamilton Ferrari ile pole pozisyonunu kaptı!

Lewis Hamilton Ferrari ile pole pozisyonunu kaptı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası Çin Grand Prix'sindeki sprint sıralama turunda pole pozisyonunu, Ferrari takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 14:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lewis Hamilton Ferrari ile pole pozisyonunu kaptı!

Sezonun 2. yarışına sahne olacak 5,4 kilometrelik Şanghay Uluslararası Pisti'nde sprint sıralama turu yapıldı.

Lewis Hamilton 1 dakika 30.849 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Red Bull'dan Max Verstappen ise 0.018 saniye farkla ikinci sıranın sahibi oldu.

Hamilton'un 0.08 saniye gerisinde kalan McLaren sürücüsü Oscar Piastri de sprint yarışına üçüncü sıradan başlayacak.

Sprint yarışı yarın TSİ 06.00'da, sıralama turları ise TSİ 10.00'da başlayacak.

Çin Grand Prix'sinde 56 tur üzerinde koşulacak ana yarış, 23 Mart Pazar günü TSİ 10.00'da start alacak.

Sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 25 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 18

3. George Russell (Büyük Britanya): 15

4. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 12

5. Alexander Albon (Tayland): 10

Takımlar

1. McLaren: 27

2. Mercedes: 27

3. Red Bull: 18

4. Williams: 10

5. Aston Martin: 8

G.Saray'dan bomba transfer hamlesi!
F.Bahçeli yıldızlar Beşiktaş'a! Transferde yılın sürprizi
DİĞER
İşte dünyanın 20 yaş altı en iyi 10 futbolcusu! Listede iki Türk yıldız yer aldı…
CHP neyi perdelemeye çalışıyor? 40 sayfalık itiraf bombası! "Bana Ekrem İmamoğlu suç işletti" diyen isim kim? Medya A.Ş'deki o bilgisayar
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi!
G.Saray'dan Barış Alper için rekor talep!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! 13:50
PFDK'den 6 kulübe ceza PFDK'den 6 kulübe ceza 12:55
G.Saray'dan Barış Alper için rekor talep! G.Saray'dan Barış Alper için rekor talep! 12:53
Genç futbolcular listesinde 2 Türk! Genç futbolcular listesinde 2 Türk! 12:30
Juventus Osimhen için harekete geçti! Juventus Osimhen için harekete geçti! 12:23
Türkiye U21 - Kosova U21 maçı ne zaman? Türkiye U21 - Kosova U21 maçı ne zaman? 11:27
Daha Eski
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! 11:24
Dört büyükler Down Sendromlu bireyleri unutmadılar Dört büyükler Down Sendromlu bireyleri unutmadılar 11:13
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! Anlaşma tamam F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! Anlaşma tamam 11:12
Semih Saygıner'den şampiyonluk sözleri! Semih Saygıner'den şampiyonluk sözleri! 10:56
Galatasaraylı o isme Süper Lig'den talip çıktı! Galatasaraylı o isme Süper Lig'den talip çıktı! 00:59
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı! 00:59