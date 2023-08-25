Formula 1'de sıra Hollanda Grand Prix'sinde

Formula 1'de sezon Hollanda yarışı ile devam edecek. Hollanda Grand Prix'si, 4 bin 259 metrelik uzunluğundaki Zandvoort Pisti'nde 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl buradaki yarışı Hollandalı sürücü Max Verstappen kazanmıştı.

Hollanda Grand Prix'sinde Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton 2021 yılında 1:11.097 derecesiyle pistteki en hızlı turun sahibi olarak yer alıyor.

Yarışta sıralama turları yarın TSİ 16.00'da, yarış ise pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Hollanda Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

PİLOTLAR

1 - Max Verstappen (Hollanda): 314 puan

2 - Sergio Perez (Meksika): 189 puan

3 - Fernando Alonso (İspanya): 149 puan

4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 148 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 99 puan

5 - George Russell (Büyük Britanya): 99 puan

TAKIMLAR

1 - Red Bull: 503 puan

2 - Mercedes: 247 puan

3 - Aston Martin: 196 puan

4 - Ferrari: 191 puan

5 - McLaren: 103 puan