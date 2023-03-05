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Milli motosikletçiler Endonezya'da piste çıktı

Son dakika spor haberleri... Dünya Supersport Şampiyonası'nın Endonezya'da organize edilen ikinci yarışında sahne alan milli motosikletçilerden Can Öncü dördüncü, Bahattin Sofuoğlu ise onuncu oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 09:38
Milli motosikletçiler Endonezya'da piste çıktı

Endonezya'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci yarışında milli motosikletçilerden Can Öncü 4'üncü olurken, Bahattin Sofuoğlu ise 10'uncu sırada yer aldı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın ikinci etabında hafta sonunun ikinci yarışı Pertamina Mandalika Pisti'nde gerçekleştirildi.

Oldukça çekişmeli geçen 18 turluk yarışta Red Bull sporcusu Can Öncü, ikinci tur koşulurken yarışın liderliğini ele geçirse de sonraki turlarda geriledi. Milli sporcu, Kawasaki Puccetti takımıyla Endonezya'daki ikinci yarışta damalı bayrağı 4'üncü sırada geçti.

Yarışı, Ducati pilotu Federico Caricasulo birinci, Yamaha'dan Stefano Manzi ikinci, Ducati'den Nicolo Bulega ise üçüncü sırada bitirdi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu ise MV Agusta Reparto Corse takımıyla Endonezya'daki ikinci yarışı 10. sırada tamamladı.

Bu sonuçların ardından pilotlar genel klasmanında Nicolo Bulega 77 puanla birinci, Stefano Manzi 59 puanla ikinci, Can Öncü ise 54 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Milli sporcu Bahattin ise 18 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.


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