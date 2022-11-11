Görülmemiş rakam! Michael Schumacher'in arabası satıldı

2013 yılında geçirdiği büyük kayak kazasından beri gözlerden uzakta tedavisine devam eden Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in kullandığı araç satıldı.

KAZANIN ÜZERİNDEN 9 YIL GEÇTİ

Formula 1 tarihinin en çok şampiyon olan iki isminden birisi olan Schumacher, 2012 sonunda emekli olmuş ve ardından ailesiyle daha çok vakit geçirmeye başlamıştı. Schumacher, 2013'ün Aralık ayında tatil için Fransız Alpleri'ne gitti ve burada kayak yaparken düşerek başını yere vurdu. Kask olmasına rağmen başına büyük bir darbe alan Schumacher, beyin kanaması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Alman pilot ölümün kıyısından döndü ve uzun süre komada kaldı. Sonrasında durumu biraz daha iyiye gidince hastaneden ayrılarak evine döndü. O dönem Schumacher'in rehabilitasyon sürecine başladığı açıklanmıştı. Bu da hakkındaki son resmi açıklamaydı ve şu anda sağlık durumunun nasıl olduğu bilinmiyor.

F2003, 14 MİLYON DOLARA SATILDI

Michael Schumacher'in 2003'te şampiyonluk kazandığı Ferrari'si F2003 açık artırmada 14 milyon doların üzerinde bir fiyata satıldı.

NEREDEYSE İKİ KATI

F2001 aracı ise 2017 yılında 8 milyon dolara satılmış ve o dönemki rekoru kırmıştı. Şimdi ise Schumacher'in 2003'te 6. Formula 1 şampiyonluğunu kazandığı F2003 aracı Cenevre'deki bir açık arttırmada 14 milyon dolara alıcı buldu.

ARAÇ TAM ÇALIŞIR DURUMDA

Top Gear dergisi, arabanın Ferrari tarafından gençleştirildikten sonra "tam çalışır durumda" olduğunu açıkladı. Hatta efsane pilotun oğlu Mick Schumacher'in aracı Fiorano'daki pistte test ettiğine inanılıyor.

10 milyon dolara alıcı bulması beklenen araç, 14 milyon dolarlık satış fiyatıyla yeni bir rekorun sahibi oldu.