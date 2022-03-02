Verstappen'e rekor sözleşme!

Red Bull Honda'yı şampiyonluğa taşıyan Max Verstappen, Avusturya ekibiyle olan birlikteliğini uzattı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; 24 yaşındaki sürücü spor tarihinin en yüklü kontratlarından birine imza attı. Buna göre Verstappen, Red Bull Honda'dan yıllık 40 milyon Pound alacak. Verstappen, yılda 40 milyon Pound alan ve Formula 1'in en çok kazanan ismi Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'ı yakaladı. 37 yaşındaki Hamilton'ın geçen sezonu markalar klasmanında şampiyon tamamlayan Mercedes ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bir Red Bull yetkilisi yeni sözleşmeyle ilgili olarak Daily Mail gazetesine açıklama yaptı ve "Her şeyde anlaşıldı. Max uzun bir süre burada kalacak. Belki de 5 yıl daha. Parası da yılda iki katı kadar arttı" dedi.