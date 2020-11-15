Haberler Motor Sporları Lewis Hamilton: İmkansızı hayal edin!

: İmkansızı hayal edin!

Türkiye 'sini lider olarak tamamlayan Britanyalı pilot 7. kez şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Tecrübeli pilot yarış sonunda yaptığı açıklamalarda "İmkansızı hayal edin. Başarabilirsiniz" dedi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 15:28 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 15:44
Lewis Hamilton: İmkansızı hayal edin!

gözyaşları içinde, "Dünyanın çocuklarına sesleniyorum. İmkansızı hayal edin. Başarabilirsiniz." dedi.

Lewis Hamilton ayrıca, "Kelimeleri bulamıyorum. Fabrikadakilere, buradakilere teşekkür ediyorum. Bu takıma katılmasaydım bunu başaramazdım. Devasa, muhteşem oldu. Çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyenlere teşekkürler. Aileme teşekkürler. Bu bir rüyaydı. Çocukken Formula 1 seyrederdim. Rüyalarımın da ötesinde. Yapamayacağınızı söyleyen hiç kimseyi dinlemeyin. İmkansızı isteyin, pes etmeyin, kendinizden şüphe duymayın. Zor bir hafta sonu olacaktı, biliyordum. Geride olduğumuzu biliyorduk. En iyisini yaptık. Çok şey öğrendik. Hiçbir şekilde oyun oynamıyoruz, uğraşıyoruz. Gelişmeye devam ediyoruz. İleri gitmek için çalışıyoruz. Kusursuz olamazsınız" ifadelerini kullandı.

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