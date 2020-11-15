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Son dakika haberi: 'sinde kazanan Hamilton!

Uzun zamandır heyecanla beklenen 'si sona erdi. Dünyaca ünlü yarışçıların kıyasıya rekabet ettiği mücadele 9 yıl sonra yeniden İstanbul'da sahne aldı ve 58 tur tamamlandı. Finish çizgisine ulaşan ilk isim oldu. Öte yandan Hamilton, kazandığı bu zafer sonrasında 7. kez dünya şampiyonu oldu ve Michael Schumacher'in rekorunu egale etti.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 15:40
Son dakika haberi: Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde kazanan Hamilton!

Dokuz yıllık hasretin sona ermesiyle birlikte cuma antrenman turlarıyla başlayan DHL Türkiye 'sinde heyecan bugün tavan yaptı.

Sezonun 14. etabı olan Türkiye GP, 5.3 kilometrelik Intercity Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapıldı. Organizasyon, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle seyircisiz düzenlendi.

KAZANAN HAMILTON
58 turun sonlanmasıyla beraber finish çizgisine ilk ulaşan isim Büyük Britanyalı pilot oldu.

SCHUMACHER'İN REKORUNU EGALE ETTİ
Lewis Hamilton, bu zaferiyle birlikte 7. dünya şampiyonluğunu elde etti ve Michael Schumacher'in rekorunu egale etti.

Ferrari ise 2020 sezonunun en iyi derecesini elde ederek Sebastian Vettel 3. sırayı, Charles Leclerc ile 4. sırayı elde etti.

Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez ikinci sırayı elde ederken, pole pozisyonu elde eden Lance Stroll, pistin kurumasıyla birlikte yavaşladı ve 9. sırayı elde etti.

Tüm antrenman seanslarını önde götüren Max Verstappen, attığı spinler nedeniyle yarışı 6. sırada noktalayabildi.

PODYUM DA BELLİ OLDU
Yarışın sona ermesiyle beraber podyum şu şekilde oldu;

1- Hamilton

2- Perez

3- Vettel

İLK VİRAJDA 2 ARAÇ SPIN ATTI
Mücadelenin başlamasıyla beraber ilk virajda Bottas ve Ocan spin attı.

İşte o an;

İLK VEDA EDEN GIOVINAZZI OLDU

Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi arabayı arıza nedeniyle kenara çekti ve Türkiye GP'sine veda etti.

Sanal güvenlik aracı Giovinazzi için pistte.



KAZADAN DÖNDÜ YARIŞA DEVAM ETTİ!
Max Verstappen, Perez'i geçmek için saatte 300 km/h ile giderken büyük bir spin attı. Belçikalı pilot buna karşın yarışa devam etti.

İstanbul'da düzenlenen dev yarış öncesi pilotlar, ırkçılığa hayır mesajı verdi.

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