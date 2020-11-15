Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu! Michael Schumacher...

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Intercity İstanbul Park'ta hafta sonu düzenlenecek müsabakada şampiyonluğa ulaşarak Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale etti.

HAMİLTON ÜST ÜSTE 4. KEZ ŞAMPİYON!

Lewis Hamilton, Formula 1'de şu ana kadar 6 kez zafere uzandı. Formula 1'de 2007'deki ilk sezonunu Kimi Raikkonen'in bir puan gerisinde bitirerek şampiyonluğu kaçıran Hamilton, mutlu sona ulaşmak için fazla beklemedi.

Hamilton, 2008'deki ikinci yılında ilk şampiyonluğunu yaşadı. İkinci şampiyonluğu için 6 yıl bekleyen Hamilton, 2014'ten itibaren Formula 1'e damga vurdu.

Büyük Britanyalı pilot, 2008'den sonra 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında da sezonu şampiyon tamamladı.

Hamilton, İstanbul'da şampiyonluğunu ilan ederek üst üste 4, toplamda 7. zaferini kazanmış oldu.

9 YARIŞ GALİBİYETİ

Hamilton, 2020 sezonunun 14. etabı Türkiye Grand Prix'sine kadar 9 yarış galibiyeti elde etmişti. Tecrübeli sürücü, bu sezon İtalya'da iki, Avusturya, Macaristan, Büyük Britanya, İspanya, Belçika, Almanya ve Portekiz'de birer yarış kazandı.

Tecrübeli pilot Türkiye GP'sinde de liderliği alarak 10. yarış galibiyetini hanesine yazdırdı ve şampiyonluğunu ilan etti.