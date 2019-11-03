ABD'de pole pozisyonu Bottas'ın - Son dakika Motor Sporları haberleri - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Motor Sporları Haberleri ABD'de pole pozisyonu Bottas'ın

'de pole pozisyonu Bottas'ın

ABD'de pole pozisyonu Bottas'ın

Formula 1'de sezonun 19. yarışı 'sine takımından Bottas, pole pozisyonundan başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışı 'sine 'in Fin pilotu , ilk sıradan başlayacak.

Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turlarının en iyi derecesine, 1 dakika 32.029 saniyeyle Valtteri Bottas imza attı.

Bottas'ın 0.012 saniye gerisindeki Ferrari sürücüsü 2'nci, 0.067 saniye arkasındaki Red Bull-Honda'dan Max Verstappen ise 3. oldu.

Mercedes'in şampiyona lideri sürücüsü da 1:32.321'lik zamanıyla 5. sırayı aldı.

Hamilton, takım arkadaşı Bottas'tan 4 puan fazla aldığı takdirde kariyerinin 6. şampiyonluğa ulaşacak.

ABD Grand Prix'si TSİ 22.10'da başlayacak.

  1. 03.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ABD'de pole pozisyonu Bottas'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN