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30 Haziran 2019, Pazar
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'daki yarışında Verstappen kazandı

Avusturya'daki yarışında Verstappen kazandı

Formula 1'de sezonun 9. ayağı 'sini ilk sırada bitiren -Honda takımından Verstappen, Ferrari'den Leclerc ile girdiği mücadele nedeniyle yapılan inceleme sonucu birinci ilan edildi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı 'sini, -Honda takımının Hollandalı pilotu kazandı.

Formula 1'de sezonun dokuzuncu mücadelesi, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapıldı.

"Pole pozisyonu"ndaki Ferrari pilotu , startta yerini korudu ancak 2. cepten kalkan Max Verstappen (Red Bull-Honda), 8. sıraya kadar geriledi.

"Pit stop" öncesi rakiplerinden daha uzun süre pistte kalarak 2'nciliğe kadar tırmanan Verstappen, sert lastiklere geçilmesinin ardından temposunu artırdı.

Rakiplerini hızla geride bırakan Verstappen, sondan 3. turda da Leclerc'i geçerek liderliğe yükseldi ancak geçiş sırasında yaptığı hamle tartışmalara neden oldu.

Verstappen, Leclerc'in 2.7 saniye önünde damalı bayrağı ilk sırada gördü. Liderin 18.9 saniye arkasındaki Mercedes sürücüsü ise 3. sırayı aldı.

Ferrari'den 4, Mercedes'ten şampiyona lideri da 5. sırada mücadeleyi tamamladı.

İncelemeye alınan olaya ilişkin kararı, yarışın bitişinden yaklaşık 3 saat sonra veren komiserler kurulu, cezaya gerek görmedi ve Verstappen'i birinci ilan etti.

21 yaşındaki Verstappen, sezonun ilk, kariyerinin 6. birinciliğine ulaştı. Böylece 2019'un 9. yarışında ilk defa Mercedes dışında bir takımın pilotu podyumun zirvesine çıktı.

2006'dan bu yana ilk kez Honda motoru kullanan bir otomobil, Formula 1'de yarış kazandı.

Bu sonuçla puanını 197'ye çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Büyük Britanyalı sürücüyü, 166 puanla Bottas ve 126 puanla Verstappen takip etti.

Sezonun 10. yarışı Grand Prix'si, 14 Temmuz'da yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İLK 10
1. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Sebastian Vettel (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Lando Norris (McLaren-Renault)

7. Pierre Gasly (Red Bull-Honda)

8. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

9. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari)

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari)

PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 197 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 166

3. Max Verstappen (Hollanda): 126

4. Sebastian Vettel (Almanya): 123

5. Charles Leclerc (Monaco): 105

TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 363 puan

2. Ferrari: 228

3. Red Bull: 169

4. McLaren: 52

5. Renault: 32

  1. 30.06.2019
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