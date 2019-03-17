2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası
17 Mart 2019, Pazar
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Off-Road

2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası

Off-Road ilk ayak yarışı 'da yapıldı.

Off-Road Kulübü (ANDOFF) tarafından Mühye köyünde gerçekleştirilen ve 2 gün süren yarışların ardından genel ve takım sıralamasında dereceye girenler belirlendi.

Genel sıralamada Nihat Keskin 94 puanla yarışı birinci bitirdi. Bu kategoride Kenan Çarpışantürk 87 puanla ikinci, İsmail Ayhan da 86 puanla üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Takım sıralamasında ise 54 Redline Team 195 puanla ilk sırada yer alırken, Yeniyol Ofset 116 puanla 2'inci, EVL Garage da 106 puanla 3. oldu.

Off-Road 'nın 2. ayak yarışı 'de yapılacak.

  1. 17.03.2019
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