Dünya'nın sporu! (17.03.19)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
OKAY'DAN 2'DE 2 SÖZÜ
İspanya'da Celta Vigo'da oynayan Okay Yokuşlu, iddialı konuştu. Genç orta saha, "Yeni bir sayfaya başlıyoruz ve bu iki maçı alıp inşallah Fransa karşısına 6 puanla çıkarız" ifadelerini kullandı.
ABD, AVANTAJ SAĞLAR
12 Dev Adam'ın Başantrenörü Ufuk Sarıca, Dünya Kupası'ndaki rakiplerimizi değerlendirdi. Sarıca, "ABD, sıralamada bizi zorlayabilecek olsa da ileriki turlar için büyük avantaj sağlayabilir" dedi.
BEŞİKTAŞ EVİNDE KAYBETTİ
Tahıncioğlu Basketbol Ligi'nde Beşiktaş SJ, evinde G.Antep'e 69-63 yenildi. Kadınlarda ise sonuçlar şöyle: Beşiktaş-İzmit 81-74, İÜ-G.Saray 75-80, Botaş-Çukurova 69-70, S.Canik-F. Bahçe 49-108, Hatay-Adana 103-49
MONCHİ, SEVİLLA'YA DÖNDÜ
Sevilla, Roma'dan ayrılan eski sportif direktörü Monchi ile anlaştı. Sevilla'da uzun yıllar kalecilik yapan Monchi, 2000 ile 2017 yılları arasında kulüpte sportif direktörlük görevinde bulundu.
TOPRAK, TAYLAND'DA 9. OLDU
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Tayland'daki 2. ayağının ikinci yarışında 9. oldu. Turkish Puccetti sporcusu Razgatlıoğlu, önceki gün 10. olmuştu.
F1'DE MERCEDES RÜZGARI
Formula 1'in 1. yarışı olan Avustralya Grand Prix'i Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı. Bottas'ın ardından takım arkadaşı Hamilton 2., Red BullHonda'dan Verstappen ise 3. oldu.
İspanya'da Celta Vigo'da oynayan Okay Yokuşlu, iddialı konuştu. Genç orta saha, "Yeni bir sayfaya başlıyoruz ve bu iki maçı alıp inşallah Fransa karşısına 6 puanla çıkarız" ifadelerini kullandı.
ABD, AVANTAJ SAĞLAR
12 Dev Adam'ın Başantrenörü Ufuk Sarıca, Dünya Kupası'ndaki rakiplerimizi değerlendirdi. Sarıca, "ABD, sıralamada bizi zorlayabilecek olsa da ileriki turlar için büyük avantaj sağlayabilir" dedi.
BEŞİKTAŞ EVİNDE KAYBETTİ
Tahıncioğlu Basketbol Ligi'nde Beşiktaş SJ, evinde G.Antep'e 69-63 yenildi. Kadınlarda ise sonuçlar şöyle: Beşiktaş-İzmit 81-74, İÜ-G.Saray 75-80, Botaş-Çukurova 69-70, S.Canik-F. Bahçe 49-108, Hatay-Adana 103-49
MONCHİ, SEVİLLA'YA DÖNDÜ
Sevilla, Roma'dan ayrılan eski sportif direktörü Monchi ile anlaştı. Sevilla'da uzun yıllar kalecilik yapan Monchi, 2000 ile 2017 yılları arasında kulüpte sportif direktörlük görevinde bulundu.
TOPRAK, TAYLAND'DA 9. OLDU
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Tayland'daki 2. ayağının ikinci yarışında 9. oldu. Turkish Puccetti sporcusu Razgatlıoğlu, önceki gün 10. olmuştu.
F1'DE MERCEDES RÜZGARI
Formula 1'in 1. yarışı olan Avustralya Grand Prix'i Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı. Bottas'ın ardından takım arkadaşı Hamilton 2., Red BullHonda'dan Verstappen ise 3. oldu.
- 18.3.2019
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