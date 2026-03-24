Montella 11'ini belirledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya ile oynanacak olan Dünya Kupası playoff yarı final maçını kafasında oynamaya başladı. İtalyan çalıştırıcı, zorlu maç öncesinde rakibin artılarını eksilerini değerlendirirken, karşılaşmaya çıkacağı 11'i de büyük ölçüde belirledi. Tecrübeli teknik adam, önümüzdeki iki günde herhangi bir sakatlık yaşanmadığı sürece kafasındaki ilk 11'i bozmayacak. Sakatlıklara göre ise alternatif de belirlemiş durumda.

SERBEST OLACAK

Montella, son maçlarda olduğu gibi santrforsuz bir oyunu tercih edecek ve 4-6-0 dizilimiyle sahada olacak.

Kalede Uğurcan'a formayı verecek olan İtalyan, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturacak. Bu dörtlünün önünde İsmail ile Orkun görev yapacak. Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz, sol kenarda ise forma Kenan Yıldız'ın olacak.

Ortada Hakan Çalhanoğlu oynayacak. Arda Güler ise ileri uçta serbest oyuncu gibi görev yapacak.