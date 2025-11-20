İşte A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç geçmişi!

ROMANYA A Milli Takım daha önce Romanya ile 26 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

İSVEÇ İsveç ile bugüne kadar 12 kez karşılaşan Bizim Çocuklar bu maçların 5'inde sahadan galip ayrılırken 4 kez berabere kaldı ve 3 kez mağlup oldu.