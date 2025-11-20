CANLI SKOR ANA SAYFA
İşte A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç geçmişi!

İşte A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç geçmişi!

FIFA 2026 Dünya Kupası yolunda A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç karnesi merak konusu haline geldi. Dikkat çeken o istatistiklere haberimizden ulaşabilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 12:17 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 12:19
İşte A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç geçmişis!

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu'nu lider İspanya'yın 3 puan gerisinde 13 puan ile 2. sırada bitiren A Milli Futbol Takımımız, play-off turuna katılmaya hak kazandı.

İşte A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç geçmişis!

Çekilecek kura öncesi 1. torbada yer alan Bizim Çocuklar, 4. torbada yer alan rakipleri arasından seçilecek ülke ile play-off 1. turunda karşı karşıya gelecek.

İşte A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç geçmişis!

İşte A Milli Takım'ın 1. turdaki muhtemel rakiplerine karşı daha önce oynadığı maçlar ve aldıkları sonuçlar...

İşte A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç geçmişis!

ROMANYA

A Milli Takım daha önce Romanya ile 26 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

İşte A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç geçmişis!

İSVEÇ

İsveç ile bugüne kadar 12 kez karşılaşan Bizim Çocuklar bu maçların 5'inde sahadan galip ayrılırken 4 kez berabere kaldı ve 3 kez mağlup oldu.

İşte A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç geçmişis!

KUZEY İRLANDA

A Milli Takım, Kuzey İrlanda'ya karşı oynadığı 12 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik 5 mağlubiyet aldı.

İşte A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç geçmişis!

KUZEY MAKEDONYA

Bizim Çocuklar, Kuzey Makedonya'ya karşı oynadığı 8 maçtan 5 kez galip ayrıldı. Öte yandan A Milliler, rakibi ile 2 kez berabere kaldı ve yalnızca 1 kez mağlup oldu.

İşte A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç geçmişis!

A Milli Futbol Takımımız, 1. turda eşleşeceği rakibini yenmesi durumunda play-off 2. turunda karşı karşıya geleceği ülkeyi de geçerek Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanmayı hedefleyecek.

İşte A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç geçmişis!

İşte bu doğrultuda A Milli Takım'ın 2. turdaki muhtemel rakipleri ve rakipleri ile daha önce oynadığı mücadelelerden aldığı sonuçlar...

İşte A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç geçmişis!

ÇEKYA

A Milliler, Çekya'ya karşı oynadığı 22 maçtan 7 kez galip, 3 kez berabere ve 12 kez mağlup ayrıldı.

İşte A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç geçmişis!

POLONYA

Polonya ile 18 kez karşılaşan A Milli Takımımız 3 kez galip gelirken 3 kez berabere kaldı. Öte yandan rakibine karşı 12 kez sahadan mağlup ayrılması, Polonya'yı 2. turdaki en güçlü muhtemel rakip yaptı.

İşte A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç geçmişis!

İRLANDA

İrlanda ile 14 kere karşılaşan Bizim Çocuklar, 3 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

İşte A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç geçmişis!

ARNAVUTLUK

A Milliler, Arnavutluk'a karşı 12 maçta 6 kez galip gelirken 2 kere berabere kaldı ve 4 kez mağlup oldu.

İşte A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç geçmişis!

GALLER

Galler ile 11 kez karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, bu maçların 3'ünden galip 4'ünden mağlup ayrıldı. İki takım 4 kez de berabere kaldı.

İşte A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç geçmişis!

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek ile 6 kez karşılaşan Bizim Çocuklar 2 galibiyet, 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı.

İşte A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç geçmişis!

SLOVAKYA

A Milliler, Slovakya ile 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünden galip ayrılan millilerimiz, 1 kez berabere kalırken yalnızca 1 kez yenilgi aldı.

İşte A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç geçmişis!

KOSOVA

Kosova ile 2 kez karşılaşan A Milli Takım, bu maçların ikisini de kazandı.

