İşte A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakiplerine karşı maç geçmişi!

A Milliler, Çekya'ya karşı oynadığı 22 maçtan 7 kez galip, 3 kez berabere ve 12 kez mağlup ayrıldı.
POLONYA
Polonya ile 18 kez karşılaşan A Milli Takımımız 3 kez galip gelirken 3 kez berabere kaldı. Öte yandan rakibine karşı 12 kez sahadan mağlup ayrılması, Polonya'yı 2. turdaki en güçlü muhtemel rakip yaptı.
İRLANDA
İrlanda ile 14 kere karşılaşan Bizim Çocuklar, 3 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.
