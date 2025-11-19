Luis de la Fuente'den İspanya-Türkiye maçı sonrası şok hareket!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika spor haberi: 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takımımızla 2-2 berabere kalan İspanya'da Teknik Direktör Luis de la Fuente, maçın bitiş düdüğünün ardından el sıkışmak isteyen yardımcı hakemin elini sıkmadı. İşte o anlar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 09:16
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun son maçında İspanya ile Türkiye karşı karşıya geldi. Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadele, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyonda çıkan karara sinirlendi. Kontra atak sonrası golü bulan ev sahibi takımın golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karara tepki gösteren Fuente, maç sonrası hakeme itirazda bulundu ve el sıkışmak isteyen yardımcı hakemin elini sıkmadı.

Luis de la Fuente'nin bu hareketi İspanya'da da gündem olurken, basın toplantısında kendisine yardımcı hakemin elini neden sıkmadığı soruldu. Fuente yanıt olarak, "Farkına varmadım. Yanından geçip gittim, oyunculara odaklanmıştım, başka bir oyuncuya selam verdim ve fark etmedim." ifadelerini kullandı.

LUIS DE LA FUENTE YARDIMCI HAKEMİN ELİNİ SIKMADI | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

