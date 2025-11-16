Kenan ‘Yıldız’ gibi parladı

A Milli Takım'ın 2-0'lık Bulgaristan zaferinde yine Kenan Yıldız fark yarattı. Bu sezon hem kulübü Juventus'ta hem de milli takımda harika bir performans sergileyen Kenan, sol kanatta topu her ayağına aldığında rakiplerini ipe dizdi. Takım arkadaşlarına sayısız gol pozisyonu hazırlayan Kenan, maçın en iyilerinden birisi oldu ve klasını bir kez daha gözler önüne serdi.