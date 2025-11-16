Daha farklı kazanabilirdik

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella oyuncularını galibiyetten ötürü tebrik etti. İtalyan hoca şöyle konuştu: "Birçok fırsat bulduk, değerlendiremedik. Daha farklı bir skor da olabilirdi. 12 puan topladık, bu bir rekor olabilir mi bilmiyorum. Ama şanssızlığımız grubumuzda İspanya'nın olması. Play-off'a ikinci olarak katılıyoruz. Sahaya çıkan, çıkmayan tüm futbolcularıma tek tek güveniyorum. Kim oynarsa oynasın takımımız rekabetçi olacaktır. Herkese karşı kora kor oynarız. Bizim hedefimiz play-offlar ve farklı bir şekilde risklere girmek zekice olmaz . Akıllı olmamız lazım. Kim oynarsa oynasın performans gösterecek."