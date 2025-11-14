Bulgaristan maçına İskoç hakem

A Milli Takımımızın yarın akşam Bursa'da Bulgaristan ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçının hakemleri belli oldu. 20.00'de başlayacak müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh yönetecek. Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak.
A Milli Takımımızın yarın akşam Bursa'da Bulgaristan ile oynayacağı 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçının hakemleri belli oldu. 20.00'de başlayacak müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh yönetecek. Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak.