CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Gürcistan'ın aday kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ın maçı öncesi...

Gürcistan'ın aday kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ın maçı öncesi...

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun 4. haftasında 14 Ekim Salı günü konuk edeceği Gürcistan'ın aday kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 19:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gürcistan'ın aday kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ın maçı öncesi...

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun 4. haftasında 14 Ekim Salı günü konuk edeceği Gürcistan'ın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabakada Gürcistan'ın teknik direktör Willy Sagnol tarafından belirlenen aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)

Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Lasha Dvali (CSKA 1948), Irakli Azarov (Shakhtar), Luka Lochoshvili (Nürnberg), Giorgi Gocholeishvili (Hambur), Saba Goglichidze (Udinese), Iva Gelashvili (Panserraikos)

Orta saha ve forvet: Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Giorgi Kochorashvili (Sporting), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Giorgi Mikautadze (Villarreal)

Casper - REKLAM
Tedesco: Zagreb'te kaybetmiş olmamız...
DİĞER
Domenico Tedesco'dan yıldız oyuncuyla özel görüşme! Yeni oyun liderini belirledi...
CANLI ANLATIM | İsrail Gazze sularındaki Mikeno'ya saldırdı aktivistler Aşdod Limanı'na getirildi | İkinci filo yola çıktı
Osimhen'den G.Saray'a kötü haber!
Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco: Zagreb'te kaybetmiş olmamız... Tedesco: Zagreb'te kaybetmiş olmamız... 18:44
Devler Ligi'nde haftanın kalecisi Uğurcan! Devler Ligi'nde haftanın kalecisi Uğurcan! 18:14
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 17:15
F.Bahçe - Nice maçı öncesi son notlar! F.Bahçe - Nice maçı öncesi son notlar! 17:11
Osimhen'den G.Saray'a kötü haber! Osimhen'den G.Saray'a kötü haber! 16:23
Genk-Ferencvaros maçı ne zaman? Genk-Ferencvaros maçı ne zaman? 16:09
Daha Eski
Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım 16:04
Feyenoord-Aston Villa maçı ne zaman? Feyenoord-Aston Villa maçı ne zaman? 16:02
TRT 1 CANLI İZLE (FENERBAHÇE-NICE MAÇI) TRT 1 nasıl izlenir? TRT 1 CANLI İZLE (FENERBAHÇE-NICE MAÇI) TRT 1 nasıl izlenir? 15:46
Beşiktaş'ın derbi mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ın derbi mesaisi sürüyor! 15:38
Lyon-Salzburg maçı ne zaman? Lyon-Salzburg maçı ne zaman? 15:38
F.Bahçe - Nice maçı öncesi son notlar! F.Bahçe - Nice maçı öncesi son notlar! 15:24