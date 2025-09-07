Kazanan 1. Bitirir

Milli Takımımız'ın yıldızı Arda Güler, teknik direktör Montella'yla basın toplantısına katıldı. "Dünya Kupası'na katılmak en büyük hayalimiz" diyen R.Madridli maestromuz, "Kazanan takım grupta birinciliği alacak. Bireyselden önce, milli takımla Dünya Kupası'na gitmek en büyük hayalimiz. Yolun sonunda nereye gideceğimizi söyleyemem ama Dünya Kupası'na gitmek en büyük hedefimiz. Burada olmak çok büyük motivasyon, inşallah diğer branşlarda milli takımların yaşattıkları mutluluğu yaşatırız" dedi.