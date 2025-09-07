CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Kazanan 1. Bitirir

Kazanan 1. Bitirir

Arda Güler: Kazanan takım grupta birinciliği alacak

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 06:51
Kazanan 1. Bitirir

Milli Takımımız'ın yıldızı Arda Güler, teknik direktör Montella'yla basın toplantısına katıldı. "Dünya Kupası'na katılmak en büyük hayalimiz" diyen R.Madridli maestromuz, "Kazanan takım grupta birinciliği alacak. Bireyselden önce, milli takımla Dünya Kupası'na gitmek en büyük hayalimiz. Yolun sonunda nereye gideceğimizi söyleyemem ama Dünya Kupası'na gitmek en büyük hedefimiz. Burada olmak çok büyük motivasyon, inşallah diğer branşlarda milli takımların yaşattıkları mutluluğu yaşatırız" dedi.

