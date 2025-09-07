İş birliği imzası

TFF ile İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu arasında bugünkü dev maç öncesinde işbirliği anlaşması imzaladı. Kadın futbolu, alt yaş kategori milli takımları ve futbol gelişimi gibi pek çok alanı kapsayan iş birliği anlaşması doğrultusunda iki ülkenin futbol kültürleri ve birikimlerinin bütünleşmesiyle her iki tarafa da faydalı olacak ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.