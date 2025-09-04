CANLI SKOR ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nı kutladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 22:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonundan soyunma odasında görüştüğü Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya tebriklerini iletti.

