Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.
