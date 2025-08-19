CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Montella'dan Ferdi müjdesi

Montella’dan Ferdi müjdesi

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 06:50
Montella’dan Ferdi müjdesi
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella Dünya Kupası elemeleri maçları öncesi konuştu. İtalyan teknik adam, Fulham maçında sahalara dönen Ferdi ile bu hafta görüşeceğini belirterek "Anladığım kadarıyla geri dönüşünün çok yakın olacağını hissettik. Ferdi burada olmak istiyor. Uzun zamandır yoktu. Performansını hocamız değerlendirecek. Sonrasında daha net bir tabloyla elimizde veriler olacak ve daha net şekilde cevap vereceğim" dedi. Sözleşmesi uzatıldığında gündeme gelen Türk vatandaşlığıyla ilgili olarak "Hala teklif edilmesini bekliyorum" diyen Montella, futbolcularla iyi ilişkisiyle ilgili olarak da gülümseyerek "Belki de Türk kanına sahibimdir" şeklinde konuştu.
