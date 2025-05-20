CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı UEFA'dan Macaristan'ın İstiklal Marşı saygısızlığına ceza!

UEFA'dan Macaristan'ın İstiklal Marşı saygısızlığına ceza!

UEFA, Macaristan - Türkiye maçında İstiklal Marşı'na yönelik saygısızlık nedeniyle Macaristan Futbol Federasyonu'na ceza verdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 16:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA'dan Macaristan'ın İstiklal Marşı saygısızlığına ceza!

23 Mart'ta oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında A Milli Takımımızın deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiği maçta yaşanan çirkin tezahüratlara UEFA'dan ceza geldi.

Müsabaka öncesinde Türkiye'nin milli marşı olan İstiklal Marşı'nı ıslıklayan Macar taraftarların davranışı, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından değerlendirildi. Kurul, milli marşlar sırasında saygısızlık yapılması nedeniyle Macaristan Futbol Federasyonu'na 10 bin Euro para cezası uyguladı.

Ancak ceza bununla sınırlı kalmadı. Tribünlerde yaşanan ayrımcı davranışlar, sahaya cisim atılması ve havai fişek yakılması gibi eylemler nedeniyle Macaristan'a toplamda 72 bin 500 Euro para cezası daha kesildi. Ayrıca tribün kapatma cezası da verildi.

Söz konusu tribün kapatma cezasının iki yıl süreyle ertelendiği ve bu süreçte benzer bir olayın yaşanması halinde cezanın yürürlüğe gireceği belirtildi.

G.Saray'dan Lunin’e resmi teklif!
Osimhen’den 5. yıldız paylaşımı!
DİĞER
FİNAL FOUR HEYECANI İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PKK'nın İran kolu PJAK'tan KCK ile eş güdümlü sabotaj: Silah bırakmayacağız, kendimizi feshetmeyeceğiz
Yusuf için Avrupa'dan resmi temas!
Fenerbahçe'ye süper kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hırvatistan Mijatovic'e emanet! Hırvatistan Mijatovic'e emanet! 15:51
G.Saray'dan Lunin’e resmi teklif! G.Saray'dan Lunin’e resmi teklif! 15:45
Osimhen’den 5. yıldız paylaşımı! Osimhen’den 5. yıldız paylaşımı! 15:10
Osimhen’den 5. yıldız paylaşımı! Osimhen’den 5. yıldız paylaşımı! 14:48
Yusuf için Avrupa'dan resmi temas! Yusuf için Avrupa'dan resmi temas! 13:34
G.Saray'dan Silva için dev teklif! G.Saray'dan Silva için dev teklif! 12:47
Daha Eski
Trabzonspor’dan tarihi hamle! Trabzonspor’dan tarihi hamle! 12:10
Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman? Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman? 12:01
Güiza’dan fair play dersi! Güiza’dan fair play dersi! 11:59
İşte van Persie’nin F.Bahçe planı! İşte van Persie’nin F.Bahçe planı! 11:50
Al Shabab-Al Ittihad maçı hangi kanalda? Al Shabab-Al Ittihad maçı hangi kanalda? 11:34
G.Saray'dan Sane açıklaması! G.Saray'dan Sane açıklaması! 11:04