UEFA'dan Macaristan'ın İstiklal Marşı saygısızlığına ceza!

23 Mart'ta oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında A Milli Takımımızın deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiği maçta yaşanan çirkin tezahüratlara UEFA'dan ceza geldi.

Müsabaka öncesinde Türkiye'nin milli marşı olan İstiklal Marşı'nı ıslıklayan Macar taraftarların davranışı, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından değerlendirildi. Kurul, milli marşlar sırasında saygısızlık yapılması nedeniyle Macaristan Futbol Federasyonu'na 10 bin Euro para cezası uyguladı.

Ancak ceza bununla sınırlı kalmadı. Tribünlerde yaşanan ayrımcı davranışlar, sahaya cisim atılması ve havai fişek yakılması gibi eylemler nedeniyle Macaristan'a toplamda 72 bin 500 Euro para cezası daha kesildi. Ayrıca tribün kapatma cezası da verildi.

Söz konusu tribün kapatma cezasının iki yıl süreyle ertelendiği ve bu süreçte benzer bir olayın yaşanması halinde cezanın yürürlüğe gireceği belirtildi.