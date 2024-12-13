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Haberler A Milli Futbol Takımı İşte Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri ile maç geçmişi!

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri ile maç geçmişi!

Türkiye A Milli Takımı, yapılan kura çekimi sonucu 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu'nda yer aldı. Peki millilerimiz grubunda yer alan ülkelerle kaç kez karşı karşıya geldi, kaçını kazandı? İşte merak edilen o rakamlar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 16:53
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İşte Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri ile maç geçmişi!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri ile maç geçmişi!

Bizim Çocuklar; Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya - Hollanda çeyrek final eşleşmesinin kazananı ile mücadele edecek.

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri ile maç geçmişi!

Kura çekiminin ardından belirlenen rakiplerimiz ile daha önce kaç kere karşılaştığımız ve kaç kere kazandığımız futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri ile maç geçmişi!

Özellikle İspanya - Hollanda çeyrek final mücadelesinin kazananı ile eşleşecek olmamız grubun rekabet seviyesini ciddi ölçüde arttırdı.

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri ile maç geçmişi!

A Milli Futbol Takımı'mız, İspanya'ya bugüne kadar 8 resmi maçta rakip oldu. Milliler, bu maçlardan sadece birini kazanırken (Dünya Kupası Elemesi - Mart 1954) diğer maçlardan 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri ile maç geçmişi!

Hollanda'ya ise rakip olduğu son 4 resmi maçta 2 galibiyet / 2 mağlubiyet alan A Milli Takım, daha önceki 7 resmi karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet almış ve 2 kere berabere kalırken 4 kere mağlup olmuştu.

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri ile maç geçmişi!

Bizim Çocuklar, Hollanda ile en son EURO 2024 Çeyrek Finali'nde karşı karşıya gelmişti. 2-1 kaybedilen maçta millilerimizin mücadelesi ve turnuvadaki performans�� bütün dünyanın takdirini toplamıştı.

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri ile maç geçmişi!

Gürcistan ile ise toplamda 6 resmi maça çıkmış olan Milli Takım, bu maçların 4'ünü kazanmış ve 1 kere berabere kalırken 1 kere mağlup olmuştu.

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri ile maç geçmişi!

Gürcistan'a karşı alınan galibiyetlerin tamamında ise 3+ gol sayısına ulaşılmıştı.

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri ile maç geçmişi!

Bugüne kadar Bulgaristan'a 5 resmi maçta rakip olan A Milli Takım, iç sahadaki oynadığı 2 karşılaşmadan da galip ayrılırken deplasmandaki 3 karşılaşmadan mağlubiyet ile dönmüştü.

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri ile maç geçmişi!

Türkiye, 101 yıllık tarihinde 350'si resmi, 285'i özel toplam 635 maç oynayıp, biri hükmen 248 galibiyet, 149 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı.

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri ile maç geçmişi!

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 14'ü resmi, 5'i özel 19 maça çıkan milliler, 9 galibiyet elde ederken 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

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