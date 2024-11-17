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Haberler A Milli Futbol Takımı Bekle bizi Karadağ

Bekle bizi Karadağ

Uluslar A Ligi hedefi son maça kaldı. Galler etten duvar ördü. Bizim Çocuklar baskılı oynadı. Pozisyonlar bulduk. Son anlarda Kerem Aktürkoğlu’nun ayağından penaltı kaçırdık. Umutları son maça bıraktık

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Bekle bizi Karadağ

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler'i Kayseri'de konuk eden A Milli Takımımız birçok fırsat bulmasına rağmen skoru bulamadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 89. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından penaltı atışından yararlanamadık. Bu sonuçla birlikte A Milliler grupta 11 puana yükselirken, Galler 9 puanda kaldı. Grubun son hafta maçında Türkiye deplasmanda Karadağ'a konuk olurken, Galler evinde İzlanda'ya konuk edecek.

AVANTAJ BİZİM ÇOCUKLARDA

A Milli Takım, grubun son maçında Karadağ ile berabere kalması durumunda Galler'in liderlik için İzlanda'yı 4 farkla mağlup etmesi gerekecek. Milliler, Karadağ'ı mağlup etmesi durumunda ise diğer maçın skoruna bakmadan grubu lider olarak tamamlayacak ve Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselecek. Öte yandan Karadağ evinde İzlanda'ya yenilerek üçüncülük fırsatını da yitirmiş oldu. Yani A Milliler ümitlerini yitirmiş hiçbir iddiası kalmayan bir takım ile mücadele edecek. Tabi prestij için oynayacak Karadağ'ı yine de dikkate almak gerekiyor.

YUNUS DARLOW'U GEÇEMEDİ

Karşılaşmanın 32. dakikasında Millilerimiz adına kritik bir pozisyon yaşandı. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında karşı karşıya kalan Yunus Akgün kaleci Darlow'u geçemedi.

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